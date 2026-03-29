Ο πρόεδρος του Ισραήλ επέστρεψε στον Νετανιάχου τον φάκελο για την απονομή χάριτος και ζητά συμπληρωτικά στοιχεία

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, επέστρεψε στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον φάκελο για το αίτημα χάριτος που αφορά την εκκρεμή υπόθεση διαφθοράς του, ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία από το Τμήμα Χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η νομική σύμβουλος του προέδρου του Ισραήλ, Μιχάλ Τζουκ, ζήτησε «πρόσθετο συμπληρωματικό υλικό» από τον Μπεντζαμιν Νετανιχου, ιδίως σε σχέση με προηγούμενες περιπτώσεις απονομής χάριτος πριν από την ολοκλήρωση ποινικών διαδικασιών, περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με διπλωματικές πρωτοβουλίες ή συμφωνίες απελευθέρωσης ομήρων.

Η προεδρία διευκρινίζει ότι τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν την ίδια την άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος κατά τη διάρκεια εν εξελίξει νομικής διαδικασίας και ότι η αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της επαγγελματικής αξιολόγησης πριν από τη διαμόρφωση σύστασης προς τον πρόεδρο. Δεν αποτελεί ένδειξη οποιασδήποτε θέσης σχετικά με το αίτημα.

Το Τμήμα Χαρίτων έχει ήδη εκπονήσει νομικό υπόμνημα, χαρακτηρίζοντας το αίτημα του Νετανιάχου «ιδιαίτερα προβληματικό και πρωτοφανές», δεδομένου ότι η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση ούτε παραδοχή ενοχής ή έκφραση μεταμέλειας.

Παράλληλα, το αίτημα στηρίζεται κυρίως σε επιχειρήματα δημοσίου συμφέροντος που αφορούν θέματα διπλωματίας και ασφάλειας, τα οποία το τμήμα δεν μπορεί να αξιολογήσει, προειδοποιώντας ότι η απονομή χάριτος σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να πλήξει την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου.

Μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων, η εξέταση του αιτήματος θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.