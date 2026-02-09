Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας για την ελληνική γλώσσα: Θεμέλιο της δημοκρατίας και του πολιτισμού

Τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, στη φιλοσοφία, τις επιστήμες και τις τέχνες, αλλά και στην επιβεβαίωση της ταυτότητας της Ρουμανίας ως σύγχρονου, δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν, σε χαιρετιστήριο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου), το οποίο απευθύνει στον βουλευτή της ελληνικής μειονότητας στη Ρουμανία Ντράγκος Γαβριήλ Ζησόπουλο.

«Είναι για εμένα ιδιαίτερη τιμή να απευθύνω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου προς εσάς και προς το σύνολο της ελληνικής κοινότητας της Ρουμανίας, με την ευκαιρία της Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία εορτάζεται ετησίως ως ένδειξη αναγνώρισης της ανεκτίμητης συμβολής του ελληνικού στοιχείου στην ιστορία, στην πολιτιστική κληρονομιά και στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, καθώς και στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ εθνοτήτων και πολιτισμών. Με τον εορτασμό της ελληνικής γλώσσας –της γλωσσικής μήτρας της νεωτερικότητας και της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας– η Ρουμανία επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στον ευρωπαϊκό χώρο της ενότητας μέσα από την πολυμορφία, έναν χώρο που θεμελιώνεται στη συνέχεια, τη συλλογική μνήμη, τον πλουραλισμό και την καλλιέργεια της δημιουργικής συνάντησης των πολιτισμών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος Πρόεδρος.

«Η ελληνική γλώσσα», συνεχίζει, «υπήρξε το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν η φιλοσοφία, οι επιστήμες, οι τέχνες και οι πολιτικές έννοιες που στηρίζουν τις σύγχρονες δημοκρατίες. Μέσω αυτής διαμορφώθηκε ο στοχασμός γύρω από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη, τον σεβασμό προς τον νόμο και τη συνείδηση, καθώς και την ευθύνη για τη σύμπραξη των κοινωνιών στην υπηρεσία του κοινού καλού, της ειρήνης και της ευημερίας. Στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία οι δημοκρατίες δοκιμάζονται από την αναζωπύρωση του εξτρεμισμού και την κρίση αξιών, καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη η ανάγκη αναστοχασμού της ανθρωπιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η οποία μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά μέσω της ελληνικής γλώσσας και των μεγάλων μορφών του ελληνικού λαού».

«Είθε η ημέρα αυτή, αφιερωμένη στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων, να επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος τις ελληνικές παραδόσεις, τη γλώσσα και τον πολιτισμό, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιβεβαίωση της Ρουμανίας ως σύγχρονου, δημοκρατικού και ευρωπαϊκού κράτους», καταλήγει ο Πρόεδρος της Ρουμανίας.

Το μήνυμα του Προέδρου της Ρουμανίας, το οποίο διέθεσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, θα αναγνωστεί στην εκδήλωση που οργανώνουν, σήμερα, η Ελληνική Πρεσβεία στη ρουμανική πρωτεύουσα, η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας και το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα τελετών της Ρουμανικής Ακαδημίας, θα είναι ο διακεκριμένος νεοελληνιστής, καθηγητής Τούντορ Ντίνου. Το θέμα της ομιλίας του είναι «Ο ρόλος των αφιερωμένων Μονών στην αντικατάσταση της Σλαβονικής από τα Ελληνικά στο εκκλησιαστικό περιβάλλον των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών». Το «παρών» στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν εκπρόσωποι του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, φοιτητές, μαθητές και μέλη της ελληνικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ