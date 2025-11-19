MENOY

Ο πρόεδρος της Airbus καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Airbus Ρενέ Όμπερμαν κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα σε απάντηση στην απειλή που θέτουν οι ρωσικοί πύραυλοι Iskander που έχουν αναπτυχθεί στο Καλίνινγκραντ και μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Η αχίλλειος πτέρνα μας φαίνεται να είναι αυτό με το οποίο μας απειλεί αρκετά δημόσια η Ρωσία: Αυτό σημαίνει 500 και πλέον τακτικές πυρηνικές κεφαλές σε πυραύλους Iskander 26 που βρίσκονται ακριβώς μπροστά στην πόρτα μας στο Καλίνινγκραντ, εκτός από νέους που αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία», δήλωσε σήμερα ο Όμπερμαν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Βερολίνου.

«Η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και άλλα πρόθυμα ευρωπαϊκά κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κοινό και σταδιακό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής, συμπεριλαμβανομένου σε μεγάλο βαθμό του τακτικού επιπέδου. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο σημάδι αποτροπής», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό των σχολίων του Όμπερμαν, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία δεν έχει δει τελευταία αλλαγή στην πυρηνική στάση της Ρωσίας.

