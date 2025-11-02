MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο πρίγκιπας Άντριου θα μένει πλέον σε πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατ. λιρών της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι

THESTIVAL TEAM

Ο πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνστον μετά το «ξήλωμα« των βασιλικών του τίτλων, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge, μια κατοικία 30 δωματίων στο Γουίνδσορ, όπου ζούσε από το 2003.

Πλέον, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται, σύμφωνα με την daily mail, να εγκατασταθεί σε μια πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο οχυρωμένο κτήμα της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι.

Η πολυτελής ιδιοκτησία βρίσκεται στο συγκρότημα Sea Palace -την αυστηρά φυλασσόμενη κατοικία- δίπλα στα κεντρικά γραφεία του ναυτικού των Εμιράτων.

Ο 65χρονος Andrew, έλαβε την προσφορά να χρησιμοποιήσει την παραθαλάσσια κατοικία από τον πρόεδρο Sheik Mohamed bin Zayed Al Nayhan, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν μαθητές στο Gordonstoun School.

Ο Sheik Mohamed διέταξε την ανακαίνιση μιας ιδιωτικής βίλας εντός του συγκροτήματος μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το ακίνητο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια με home cinema, εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο -ένας χώρος που προσφέρει στον πρίγκιπα την ευκαιρία να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Sea Palace, που χτίστηκε τον 18ο αιώνα ως παρατηρητήριο για την προστασία από τους θαλάσσιους επιδρομείς, παραχωρήθηκε προσωρινά στον Άντριου το 2010. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για «δώρο», αλλά για χρήση κατόπιν πρόσκλησης.

Ο Andrew Lownie, συγγραφέας του βιβλίου Entitled: The Rise and Fall of the House of York, δήλωσε ότι είναι «ιδανικό για τον Άντριου»: «Θα ήταν ευτυχισμένος να ζει σε ένα μέρος όπου τα μέσα ενημέρωσης είναι υπό έλεγχο, όπου θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως ανώτερος μέλος της βασιλικής οικογένειας και όπου μπορεί να ζει εύκολα χωρίς να τραβάει την προσοχή.

Η προοπτική του Άντριου να ξεκινήσει μια ζωή στην εξορία στον Κόλπο είναι το αποκορύφωμα της πολυετούς φιλίας του με τον σεΐχη Μοχάμεντ, 64 ετών, γνωστό ως «MBZ».

Άρχισε να επισκέπτεται το Αμπού Ντάμπι όταν ήταν Ειδικός Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις από το 2001 έως ότου αναγκάστηκε να παραιτηθεί δέκα χρόνια αργότερα λόγω της φιλίας του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Εκεί γνώρισε την πρώην φίλη του, την επιχειρηματία Αμάντα Σταβέλι το 2001, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε την πρόταση γάμου του.

Πρίγκιπας Άντριου

