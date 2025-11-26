MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Πούτιν ζήτησε από τις ρωσικές αρχές να λάβουν μέτρα για την “ενίσχυση” της ρωσικής ταυτότητας στις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Μόσχα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι Ρώσοι και μιλάνε ρωσικά στις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός μετά την εισβολή του στη χώρα το 2022, σύμφωνα με έγγραφο που υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, έχει τον τίτλο «Στρατηγική της εθνικής πολιτικής της Ρωσίας για την περίοδο ως το 2036» και εμφανίζεται ως ένα διάταγμα υπογεγραμμένο από τον Ρώσο πρόεδρο.

Σε αυτό παρουσιάζονται μέτρα προκειμένου το 95% των κατοίκων των ουκρανικών περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία να δηλώνουν Ρώσοι ως το 2036.

Έξι μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία ο Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση των επαρχιών Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στη Ρωσία, αν και η Μόσχα δεν τις ελέγχει πλήρως.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η κατάληψη ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας «δημιούργησε τις συνθήκες για την αποκατάσταση της ενότητας των ιστορικών περιοχών του ρωσικού κράτους».

Εξάλλου, όπως τονίζει, είναι ζωτικής σημασίας «να υιοθετηθούν επιπλέον μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί γενικώς η ρωσική ταυτότητα», να εδραιωθεί η χρήση της ρωσικής γλώσσας και να αντιμετωπιστούν «προσπάθειες μη φιλικών κρατών να αποσταθεροποιηθούν οι διαεθνοτικές και διαδογματικές σχέσεις και να δημιουργηθεί ένα χάσμα στην κοινωνία».

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής «θα αξιολογηθούν με βάση την επίτευξη του ακόλουθου δείκτη-στόχου έως το 2036: το επίπεδο συνολικής ρωσικής πολιτικής ταυτότητας (πολιτική αυτογνωσία)», το οποίο θα πρέπει να φτάνει «τουλάχιστον το 95%», αναφέρει το διάταγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βλαντιμίρ Πούτιν

