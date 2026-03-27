Ο Πούτιν ζητά χρήματα από Ρώσους ολιγάρχες υπό την πίεση του αυξανόμενου κόστους του πολέμου

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να ζήτησε από κορυφαίους Ρώσους επιχειρηματίες να συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία αυξάνεται και η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις.

Σύμφωνα με το μέσο The Bell, που συνομίλησε με αξιόπιστες πηγές με τον όρο της ανωνυμίας, ο Πούτιν είχε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με ισχυρούς ολιγάρχες, κατά την οποία συζητήθηκε η χρηματοδότηση του πολέμου και η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, πέντε χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Παρόμοιο δημοσίευμα φιλοξένησαν και οι Financial Times, που επικαλέστηκαν πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ φέρεται να δεσμεύθηκε να προσφέρει 100 δισ. ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1,23 δισ. δολάρια.

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μείωση των εσόδων από την ενέργεια και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που επηρεάζει και τα φορολογικά έσοδα. Πηγές είχαν αναφέρει πρόσφατα στο Reuters ότι η κυβέρνηση εξετάζει περικοπές έως 10% σε δαπάνες που δεν θεωρούνται κρίσιμες, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται και από την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

