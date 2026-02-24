Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατικές επιθέσεις: “Προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία”

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία, σε ομιλία του στην ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB.

Συγκεκριμένα, καταδίκασε τις ουκρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις» -όπως τις χαρακτήρισε- εναντίον της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διάφορους αγωγούς, κατηγορώντας τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες από αυτές, επειδή το Κίεβο απέτυχε να προκαλέσει την ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η άμυνα των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών αντικειμένων.

Είπε επίσης στους ηγέτες της FSB ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία απαιτούσε μέγιστη επαγρύπνηση και συγκέντρωση εκ μέρους τους.