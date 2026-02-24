MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατικές επιθέσεις: “Προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία, σε ομιλία του στην ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB.

Συγκεκριμένα, καταδίκασε τις ουκρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις» -όπως τις χαρακτήρισε- εναντίον της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διάφορους αγωγούς, κατηγορώντας τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες από αυτές, επειδή το Κίεβο απέτυχε να προκαλέσει την ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η άμυνα των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών αντικειμένων.

Είπε επίσης στους ηγέτες της FSB ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία απαιτούσε μέγιστη επαγρύπνηση και συγκέντρωση εκ μέρους τους.

Βλαντιμίρ Πούτιν Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Μυστικοί πράκτορες επέβαιναν στο κατασχεθέν από τη Γαλλία σκιώδες δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Παβλένκα και Τάισον στην Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Αγία Πετρούπολη: Απίστευτη διάσωση αγοριού που έπεσε από τον έβδομο όροφο – Δείτε το βίντεο

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

The 2night Show: Ποιους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου;

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ρωσία: Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση