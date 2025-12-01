Ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατό ότι Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε χθες Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

“Πολύ αισιόδοξη” η αμερικανική κυβέρνηση για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας

Η αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν χθες στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη» είπε η Λέβιτ. «Μόλις χθες (…) είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα», σημείωσε.

Πριν από δέκα ημέρες οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία, το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον τροποποίησε αυτό το σχέδιο, σε συνεργασία με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και την Κυριακή το επεξεργάστηκε και πάλι, με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Οι αμερικανοουκρανικές συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» και από τις δύο πλευρές, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «απομένει ακόμη να γίνει δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος, λόγω του πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς