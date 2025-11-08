Ο Πούτιν αναβάθμισε τον υφυπουργό Άμυνας Αντρέι Μπουλίγκα τοποθετώντας τον στο Συμβούλιο Ασφάλειας της Ρωσίας
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον Αντρέι Μπουλίγκα, έναν από τους υφυπουργούς Άμυνας της Ρωσίας από το 2024, στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων στη Μόσχα, επικαλούμενα ένα σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν επίσης, ότι ο αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σάντσικ, που υπηρετούσε στη θέση του διοικητή της νότιας ρωσικής περιφέρειας, διορίστηκε στη θέση του υφυπουργού Άμυνας αντικαθιστώντας τον Μπουλίγκα.
