Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Ισραήλ €2,8 δισ. την εβδομάδα

Η ζημιά στην οικονομία του Ισραήλ από τον πόλεμο με το Ιράν αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 δισ. σέκελ (2,93 δισ. δολάρια ή 2,8 εκατ.ευρώ) την εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στους ισχύοντες «κόκκινους» περιορισμούς της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, οι οποίοι περιορίζουν τη μετακίνηση για εργασία, επιβάλλουν κλείσιμο σχολείων και κινητοποίηση εφεδρικών δυνάμεων.

Η οικονομική απώλεια αναμένεται να φτάσει τα 9,4 δισ. σέκελ την εβδομάδα από την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι επιπτώσεις των περιορισμών αναμένεται να γίνουν αισθητές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προχωρήσει σε λιγότερο αυστηρά μέτρα («πορτοκαλί» επίπεδο), τα οποία θα επιτρέπουν περιορισμένη δραστηριότητα στους χώρους εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι απώλειες θα περιορίζονταν στα 4,3 δισ. σέκελ (περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς του Ιράν το Σάββατο, προκαλώντας κύμα αντιποίνων σε όλο το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και διαταράσσοντας τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Κόλπο. Οι αξιωματούχοι των δύο χωρών δήλωσαν ότι η εκστρατεία θα μπορούσε να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες.

Το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του πολέμου στη Γάζα, με την οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμό 3,1% το 2025. Οι προβλέψεις για το 2026 εκτιμούν ανάπτυξη άνω του 5%, αν η κατάσταση σταματήσει να επιδεινώνεται. Στην παρούσα φάση, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι.