ΔΙΕΘΝΗ

Ο Πεζεσκιάν βγήκε στους δρόμους της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στους δρόμους της Τεχεράνης βγήκε σήμερα (13/03) ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαδηλώνοντας με τους υπόλοιπους Ιρανούς για τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Με αφορμή και την ημέρα του αλ-Κουντς, ο πρόεδρος του Ιράν εθεάθη να περπατά στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ πολίτες δεν μπορούσαν να πιστέψουν την παρουσία του.

Πολλοί ξεκίνησαν να τον χαιρετούν και να του σφίγγουν το χέρι, ενώ άλλοι έτρεξαν για να εξασφαλίσουν μία selfie μαζί του.

Σύμφωνα με τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, τον ευχαρίστησαν για την γενναιότητά του να βγει στους δρόμους, παρά τον φόβο που επικρατεί λόγω του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα, χτυπώντας κτίρια κοντά στο σημείο όπου διαδήλωναν οι πολίτες. Τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Πολλοί χρήστες έγραψαν στα social media πως πρόκειται για τον αληθινό ηγέτη του Ιράν, μιας και ο Ματζταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, παραμένει κρυμμένος, φοβούμενος μην δεχθεί επίθεση από ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις.

Σε μία τέτοια επίθεση έχασε και τον πατέρα του και πρώην ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την μητέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

