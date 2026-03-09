Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτεται πολύ σοβαρά να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ, αν και τα πλοία «περνάνε κανονικά τώρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CBS, τόνισε πως παρά το γεγονός πως στα Στενά του Ορμούζ τα πλοία έχουν ελεύθερη διέλευση, αυτός «σκέφτεται να το καταλάβει».

Προειδοποίησε επίσης το Ιράν: «Έχουν πυροβολήσει ό,τι είχαν να πυροβολήσουν και καλύτερα να μην επιχειρήσουν τίποτα έξυπνο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας».

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία έχουν ξαναρχίσει να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, αλλά υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει πιο άμεσο ρόλο στην εποπτεία της διαδρομής.

«Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, τα πλοία διέρχονται τώρα, αλλά σκέφτομαι να το αναλάβω», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια σημεία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς αποτελεί βασικό πέρασμα για τις μεταφορές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τις διεθνείς αγορές.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης πιο αυστηρών μέτρων για την εξασφάλιση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν περαιτέρω.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν μετά από δύο μήνες

Νωρίτερα, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι συνομίλησαν σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ομολόγου του της Ρωσίας, έπειτα από δύο μήνες. Είναι, ακόμη, η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

Η συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο, εξέφρασε «μια σειρά από ιδέες» με στόχο την επίτευξη μιας ταχείας πολιτικής και διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν.