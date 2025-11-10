MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αποφυλακίζεται ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες στη φυλακή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίζεται υπό δικαστικό έλεγχο, με την οικογένειά του, να τον περιμένει στην οικεία του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο Σαρκοζί άκουσε την απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης από την φυλακή, σε ειδική αίθουσα και δεν έχει δικαίωμα να σχολιάσει τα επιχειρήματα του δικαστηρίου.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη»

Ο 70χρονος είναι ο πρώτος πρώην ηγέτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίζεται. Ο Σαρκοζί βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης

Νικολά Σαρκοζί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

