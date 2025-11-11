Ο Νικολά Σαρκοζί σε εστιατόριο του Παρισιού μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του – Γευμάτισε με την Κάρλα Μπρούνι, βίντεο

Μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε το μεσημέρι της Τρίτης σε εστιατόριο του Παρισιού μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και την οικογένειά του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, επέστρεψε χθες στο σπίτι του και στη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση.

🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew November 11, 2025

Το πρωί της Τρίτης, έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση κοντά στην οικία του και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τη σύζυγό του και μέλη της οικογένειάς του σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος, σύμφωνα με το Paris Match.

Ο Σαρκοζί πέρασε 20 ημέρες σε κελί 9 τετραγωνικών μέτρων στη φυλακή Λα Σαντέ, σε συνθήκες που χαρακτήρισε «εφιάλτη». Μετά την αποδοχή του αιτήματός του για αποφυλάκιση από το Εφετείο, δήλωσε: «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, όπως για κάθε κρατούμενο, θα έλεγα μάλιστα εξαντλητικό».

Αν και είχε προσκληθεί στις τελετές της 11ης Νοεμβρίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτίμησε να μην παραστεί.