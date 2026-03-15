Ο Νετανιάχου επανεμφανίστηκε σε βίντεο και τρολάρει τις φήμες που τον ήθελαν νεκρό

Μετά τα fake news που διαδόθηκαν στα social media που λέγανε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε σκοτωθεί σε ιρανική επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο στο X οποίο κοροϊδεύει τη φήμη και δείχνει ότι είναι πράγματι ζωντανός.

Ο Νετανιάχου παραγγέλνοντας καφέ σε μία καφετέρια στο Ισραήλ, λέει «Είμαι νεκρός… για τον καφέ», χρησιμοποιώντας μια κοινή εβραϊκή φράση που μεταφράζεται περίπου ως «αγαπώ κάτι μέχρι θανάτου».

«Αγαπώ τη χώρα μου μέχρι θανάτου», λέει, «και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται».

Επίσης, σηκώνει και τα δύο χέρια για να δείξει ότι έχει 10 δάχτυλα, μετά από φήμες ότι η τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη ήταν μια έκδοση του εαυτού του δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη.

Ένας από τους ψευδείς ισχυρισμούς, σε λογαριασμούς των social media εναντίον του Ισραήλ, ήταν ότι το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου τον έδειχνε με έξι δάχτυλα στο ένα χέρι.

Ο Νετανιάχου λέει ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους για να πάρουν μια ανάσα καθαρού αέρα, αλλά να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια. Επίσης, υπόσχεται ότι οι κυβερνητικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες θα αρθεί.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

