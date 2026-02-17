Ο Μακρόν ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψή του στην Ινδία με πρωινό τζόκινγκ και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Μία ανεπίσημη εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εθεάθη το πρωί της Τρίτης με κοντό σορτσάκι και γυαλιά ηλίου να κάνει τζόκινγκ κατά μήκος της παραλιακής οδού Marine Drive στο Μουμπάι συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των περαστικών πάνω του.

Όπως αναφέρει το thestatesman, ο Γάλλος ηγέτης, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου ενόψει του India AI Impact Summit 2026 (συνόδου κορυφής για τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης), φέρεται πως βρήκε λίγο χρόνο για την καθημερινή του άσκηση πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

🎥#WATCH | French President Emmanuel Macron, in India for the AI Impact Summit, drew attention in Mumbai as he stepped out for a morning jog around 11 am in Churchgate, running through city streets alongside his security team.



Stay updated with all the stories that matter —… pic.twitter.com/unNt0vvPTf February 17, 2026

Αρχικά κανείς δεν τον αναγνώρισε, ωστόσο, μόλις διαδόθηκε η είδηση ότι πρόκειται για τον Γάλλο Πρόεδρο, πλήθος κόσμου έσπευσε για να παρακολουθήσει και να καταγράψει τη στιγμή με κινητό τηλέφωνο.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral σε μία σπάνια εμφάνισή του μακριά από το πολικό περιβάλλον.

Πριν αναχωρήσει για την Ινδία, ο Πρόεδρος Μακρόν είχε τονίσει τη σημασία του ταξιδιού στην Ινδία δηλώνοντας ότι ταξίδευε με ηγέτες επιχειρήσεων και εκπροσώπους από τους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας, του πολιτισμού και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Χαρακτήρισε την Ινδία ως στενό σύμμαχο, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της επίσκεψης ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της συγκεκριμένης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μακρόν συναντήθηκε με τον Μόντι στο Lok Bhavan, όπου έλαβαν μέρος οι διμερείς συζητήσεις.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας προχώρησε ανάρτηση πριν από λίγο στο Χ δηλώνοντας πως «είναι χαρά μου να συναντώ τον φίλο μου, τον Πρόεδρο Μακρόν, στη Μουμπάι! Μου είπε ότι του αρέσει πολύ η πόλη και ότι απόλαυσε επίσης το πρωινό του τρέξιμο σήμερα!».