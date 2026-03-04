Ο Μακρόν συγκαλεί νέο συμβούλιο ασφαλείας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε ένα νέο Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μαόντ Μπρεζιόν, κατά τη διάρκεια του απολογισμού του υπουργικού συμβουλίου.

Η συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Δύο ημέρες μετά την ιρανική επίθεση σε βρετανική βάση στην Κύπρο, η γαλλική κυβέρνηση δηλώνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση.

«Διατηρούμε τη μέγιστη επαγρύπνηση σε αυτό το θέμα» διαβεβαίωσε η Μαόντ Μπρεζιόν. Η Γαλλία αντέδρασε άμεσα στέλνοντας μια φρεγάτα, η οποία έχει ήδη φτάσει, καθώς και αντιαεροπορικά μέσα.