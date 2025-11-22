Ο Λουκασένκο απονέμει χάρη σε 31 Ουκρανούς φυλακισμένους στη Λευκορωσία
Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας.
Την είδηση μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Belta.
Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.
«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
