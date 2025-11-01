MENOY

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπόσχεται να εργαστεί για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, ότι θα συνεχίσει να κάνει προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την Κορεατική Χερσόνησο, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος ασφάλειας της Σεούλ.

Στη διάρκεια μιας διάσκεψης μεταξύ του Λι και του Σι, ο ηγέτης της Νότιας Κορέας κάλεσε την Κίνα να παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο, προκειμένου να ξαναρχίσει ο διάλογος με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ο σύμβουλος Γουί Σουνγκ-λακ στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

