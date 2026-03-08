Ο γιος του Χαμενεΐ έχει διαμέρισμα χλιδής στο Λονδίνο δίπλα στο παλάτι Γουίλιαμ-Κέιτ και την Ισραηλινή πρεσβεία

Σημαντικά ερωτήματα ασφάλειας προκαλούν οι αποκαλύψεις ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, διαθέτει πολυτελή ακίνητα στο δυτικό Λονδίνο με άμεση οπτική προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Σημαντικά ερωτήματα ασφάλειας προκαλούν οι αποκαλύψεις της Daily Mail ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, διαθέτει πολυτελή ακίνητα στο δυτικό Λονδίνο με άμεση οπτική προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από δημοσιογραφική έρευνα, ο 56χρονος φέρεται να κατέχει δύο διαμερίσματα μεγάλης αξίας στην περιοχή του Κένσινγκτον, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από το κτίριο της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής.

Τα διαμερίσματα βρίσκονται στον έκτο και στον έβδομο όροφο πολυτελούς συγκροτήματος και συνοδεύονται από χώρους υπηρετικού προσωπικού στο ισόγειο. Η συνολική αξία τους εκτιμάται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια λίρες, ενώ βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το παλάτι του Κένσινγκτον, επίσημη κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στο Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται επί χρόνια ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στο ιρανικό πολιτικό σύστημα και συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψηφίους για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα συγκεκριμένα ακίνητα αγοράστηκαν το 2014 και το 2016 έναντι 16,7 και 19 εκατομμυρίων λιρών αντίστοιχα.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν έντονη ανησυχία στους κύκλους της ασφάλειας, καθώς η τοποθεσία των διαμερισμάτων επιτρέπει άμεση θέα προς το πίσω μέρος της ισραηλινής πρεσβείας. Ειδικοί στον τομέα της αντιτρομοκρατίας προειδοποιούν ότι τέτοια ακίνητα θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση διπλωματικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η μικρή απόσταση από την πρεσβεία θα μπορούσε να επιτρέψει τη φωτογράφιση και την καταγραφή των κινήσεων προσωπικού και επισκεπτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναφέρεται ότι η εγγύτητα ενός κτιρίου μπορεί να επιτρέψει ακόμη και την καταγραφή συνομιλιών που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως κήπους πρεσβειών, μέσω προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων.

Ο Ρότζερ Μακμίλαν, ειδικός σε θέματα αντιτρομοκρατίας και πρώην επικεφαλής ασφάλειας του τηλεοπτικού σταθμού της ιρανικής αντιπολίτευσης «Διεθνές Ιράν», δήλωσε ότι η ύπαρξη τέτοιων ακινήτων σε τόσο μικρή απόσταση από διπλωματική αποστολή συνιστά σοβαρό ζήτημα ασφαλείας. Όπως ανέφερε, «το Ιράν διαθέτει θέα προς το πίσω μέρος της ισραηλινής πρεσβείας από απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων». Κατά τον ίδιο, «δύο διαμερίσματα με άμεση οπτική επαφή δεν αποτελούν απλώς επένδυση σε ακίνητα αλλά μια μόνιμη πλατφόρμα παρακολούθησης».

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από ζητήματα κατασκοπείας και δραστηριοτήτων ξένων υπηρεσιών πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, τέσσερις άνδρες ιρανικής καταγωγής συνελήφθησαν στο βόρειο Λονδίνο με την υποψία ότι ενεργούσαν για λογαριασμό ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι συλληφθέντες, ορισμένοι από τους οποίους έχουν διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, φέρονται να παρακολουθούσαν τοποθεσίες και πρόσωπα που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα. Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως σε συναγωγές στο Λονδίνο, καθώς και σε πιστούς που φέρονται να αποτελούσαν στόχο παρακολούθησης.

Παράλληλα συνελήφθησαν ακόμη έξι άτομα σε άλλη επιχείρηση στο Χάροου, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, με την υποψία ότι βοήθησαν δράστη να διαπράξει αδίκημα. Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι δεν συνδέονται άμεσα με κάποια συγκεκριμένη συνωμοσία.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαθέτει εκτεταμένη ακίνητη περιουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω εταιρειών και τρίτων προσώπων φέρεται να ελέγχει συνολικά 13 ακίνητα μεγάλης αξίας στο Λονδίνο, τα οποία εκτιμώνται περίπου στα 200 εκατομμύρια λίρες.

Έντεκα από αυτά βρίσκονται στην περιοχή του Χάμστεντ, στον δρόμο Μπίσοπς Άβενιου, που είναι γνωστός ως «Δρόμος των Δισεκατομμυριούχων». Τα ακίνητα αγοράστηκαν το 2013 έναντι περίπου 73 εκατομμυρίων λιρών μέσω εταιρείας που είναι καταχωρημένη στη νήσο του Μαν.

Σύμφωνα με στοιχεία του κτηματολογίου και εταιρικών εγγράφων, τα ακίνητα αγοράστηκαν μέσω εταιρείας με την επωνυμία Birch Ventures Limited. Ως πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας εμφανίζεται ο επιχειρηματίας Άλι Ανσάρι, Ιρανός ολιγάρχης και στενός οικογενειακός φίλος της οικογένειας Χαμενεΐ.

Άδεια ή σε κακή κατάσταση

Τα περισσότερα από τα ακίνητα φέρεται να παραμένουν άδεια, ενώ ορισμένα βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Ο δρόμος όπου βρίσκονται φυλάσσεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως από αστυνομικές και ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η φωτογράφιση απαγορεύεται λόγω της παρουσίας της ισραηλινής πρεσβείας και των πολλών υψηλού προφίλ κατοίκων.

Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους οι βρετανικές αρχές επέβαλαν οικονομικούς περιορισμούς στα ακίνητα, οι οποίοι απαγορεύουν την πώλησή τους. Το μέτρο ελήφθη μετά την επιβολή κυρώσεων στον Άλι Ανσάρι από το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο τον κατηγορεί ότι χρηματοδότησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έναν από τους βασικούς στρατιωτικούς θεσμούς του ιρανικού καθεστώτος.

Ο δικηγόρος του Ανσάρι, Ρότζερ Γκέρσον, δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε οικονομική σχέση με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ή με τον γιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επιχειρηματίας σκοπεύει να προσβάλει δικαστικά την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για την επιβολή κυρώσεων.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης Διαφάνεια Διεθνής δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως πολιτικά πρόσωπα του Ιράν έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία.

Όπως ανέφερε, η αδυναμία δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος μπορεί να έχει συνέπειες για την εθνική ασφάλεια.

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις.