“Ω γαμώτο”, η στιγμή που Αμερικανός καταγράφει από το σπίτι του τον βομβαρδισμό του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν – Δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησε ένας Αμερικανός στο Μπαχρέιν όταν ενώ μαγνητοσκοπούσε με το κινητό του το τοπίο από το διαμέρισμά του, έτυχε να καταγράψει την στιγμή που το Ιράν βομβάρδισε την αμερικανική βάση του 5ου Στόλου.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας την στιγμή της επίθεσης βρίσκεται στο διαμέρισμά του το οποίο είναι καλυμμένο με τζάμια και απομακρύνεται προκειμένου να μην χτυπήσει σε περίπτωση ωστικού κύματος. Μόλις αντιλαμβάνεται ότι δεν κινδυνεύει συνεχίζει να καταγράφει τα μεθεόρτια της επίθεσης με τους καπνούς να καλύπτουν τον ορίζοντα.

Δείτε το βίντεο:

🫢 «Oh, f…k». An American serviceman recorded a video of a strike on his own base in Bahrain pic.twitter.com/PmAQ93s4DF — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί μόνιμα την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, καθώς και τις Ναυτικές Δυνάμεις Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, με έδρα τη Μανάμα.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή, μετά τα κοινά στρατιωτικά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, με το Ιράν να δηλώνει ότι προχωρά σε αντίποινα.