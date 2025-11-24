MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν – Συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες για το ουκρανικό

THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνομιλία εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, «μέσω μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η Άγκυρα «είναι έτοιμη να συμβάλει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία και σχέδιο που θα διευκολύνει την απευθείας επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και θα ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».

Από την πλευρά της, η ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε πως «συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας σε διάφορα επίπεδα σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα».

