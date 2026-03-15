Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε για διάδοχο το γιο του, επειδή δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν είχε ηγετικά προσόντα, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός για τη διαδοχή του από τον γιο του, Μοτζάμπα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάλυση έδειξε ότι ο Αλί Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός ως προς την ανάληψη της εξουσίας από τον γιο του, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επειδή θεωρούσε ότι δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν είχε τα προσόντα για να γίνει ηγέτης, σύμφωνα με το CBS.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Αλί Χαμενεΐ γνώριζε ότι ο γιος του αντιμετώπιζε προβλήματα στην προσωπική του ζωή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη το περασμένο Σαββατοκύριακο ανώτατος ηγέτης του Ιράν από το συμβούλιο των θρησκευτικών ηγετών της χώρας, αφού είχε υπηρετήσει για χρόνια ως στενός συνεργάτης του πατέρα του. Υπενθυμίζεται πως ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση κατά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Όσο για το ποιοι γνώριζαν τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών για τις σχέσεις πατέρα-γιου, εκτός του Τραμπ είχε ενημερωθεί ο Τζέι Ντι Βανς και ανώτεροι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι δεν πιστεύει ότι οι πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχουν σημασία αφού θεωρεί ότι το Ιράν ουσιαστικά είναι χωρίς ηγέτη, κατά το δημοσίευμα.

Εκπρόσωποι της CIA, του Λευκού Οίκου και του αντιπροέδρου Βανς αρνήθηκαν να σχολιάσουν.