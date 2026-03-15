MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε για διάδοχο το γιο του, επειδή δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν είχε ηγετικά προσόντα, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός για τη διαδοχή του από τον γιο του, Μοτζάμπα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάλυση έδειξε ότι ο Αλί Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός ως προς την ανάληψη της εξουσίας από τον γιο του, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επειδή θεωρούσε ότι δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν είχε τα προσόντα για να γίνει ηγέτης, σύμφωνα με το CBS.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Αλί Χαμενεΐ γνώριζε ότι ο γιος του αντιμετώπιζε προβλήματα στην προσωπική του ζωή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη το περασμένο Σαββατοκύριακο ανώτατος ηγέτης του Ιράν από το συμβούλιο των θρησκευτικών ηγετών της χώρας, αφού είχε υπηρετήσει για χρόνια ως στενός συνεργάτης του πατέρα του. Υπενθυμίζεται πως ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση κατά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Όσο για το ποιοι γνώριζαν τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών για τις σχέσεις πατέρα-γιου, εκτός του Τραμπ είχε ενημερωθεί ο Τζέι Ντι Βανς και ανώτεροι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι δεν πιστεύει ότι οι πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχουν σημασία αφού θεωρεί ότι το Ιράν ουσιαστικά είναι χωρίς ηγέτη, κατά το δημοσίευμα.

Εκπρόσωποι της CIA, του Λευκού Οίκου και του αντιπροέδρου Βανς αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

“Όχι” από την Ευρώπη σε εμπλοκή της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – “Υποστηρίζουμε μια διπλωματική λύση”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Χωρίς ταξί αύριο η Θεσσαλονίκη – 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 84χρονος που είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για μεταφορά 30 κιλών κάνναβης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους τρεις Τούρκους για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Κλεομένης κρατούσε πανό για τον Άλκη – Τι δήλωσε ο καθηγητής του – Δείτε φωτο

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη