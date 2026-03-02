MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο άγνωστος καβγάς Αραγτσί με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Γενεύη λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν

THESTIVAL TEAM

«Θερμό» φραστικό επεισόδιο αποκαλύπτεται ότι σημειώθηκε στη διάρκεια συνάντησης της 26ης Φεβρουαρίου στη Γενεύη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέβασε τους τόνους απευθυνόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με το NBC News, οι συνομιλίες της Γενεύης, οι οποίες είχαν στόχο την αποτροπή μίας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγο έλειψε να τιναχτούν στον αέρα με αφορμή τη λεκτική επίθεση του Αραγτσί στους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο, το ρεπορτάζ του NBC News αναφέρει ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου. Απαντώντας ο Γουίτκοφ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σταματήσουν το Ιράν.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», φέρεται να είπε ο Γουίτκοφ στον Αραγτσί σε απάντηση στις φωνές του.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο NBC ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον Τραμπ, ο οποίος ήταν «αμήχανος». Σχεδόν 48 ώρες αργότερα, οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ βομβάρδισαν την Τεχεράνη, σκοτώνοντας τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

