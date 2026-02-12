MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό του

|
THESTIVAL TEAM

Ο 50χρονος πρώην οδηγός της Formula 1 και ο αρραβωνιαστικός του μοιράστηκαν τα νέα με κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Η δημοσίευση περιλάμβανε μια φωτογραφία όπου το ζευγάρι χαμογελά και ποζάρει μαζί, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια του, καθώς και μια γραπτή δήλωση.

Η ανακοίνωση, στα Γερμανικά και στα Αγγλικά, ανέφερε: «Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν, πρόκειται να παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τις πολλές θερμές ευχές που έχουν λάβει».

«Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», συνεχίζει η δήλωση.

Ο Ραλφ Σουμάχερ, μικρότερος αδελφός του θρύλου της F1 Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος υπέστη σοβαρή εγκεφαλική κάκωση σε ατύχημα στο σκι το 2013, αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος και παρουσίασε δημόσια τη σχέση του με τον Μπουσκέ-Κασάν σε ανάρτηση στο Instagram τον Ιούλιο του 2024.

Μαζί με μια φωτογραφία όπου οι δυο τους αγκαλιάζονται παρακολουθώντας ένα χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα από σκάφος, είχε γράψει τότε: «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι να έχεις στο πλευρό σου τον σωστό σύντροφο με τον οποίο μπορείς να μοιράζεσαι τα πάντα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα τον Κώστα Γαβρά – Αναλυτικά οι εκδηλώσεις

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

MasterChef: Απόψε η πρώτη εξωτερική ομαδική διαδικασία της σεζόν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Γραμμή 4 Μετρό: Στον σταθμό “Ευαγγελισμός” ο μετροπόντικας “Αθηνά” – Ολοκλήρωσε τη διάνοιξη της σήραγγας

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Η Ρία Ελληνίδου πήγε στο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Όταν αφήνεις τους άντρες να διαλέξουν το χρώμα για τα νύχια

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Νίκος Μουτσινάς: Η τηλεόραση με έχει αγαπήσει, αλλά αν δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει