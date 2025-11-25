NYP: Η Ρωσία έτοιμη να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός – Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στο τραπέζι ο Τραμπ

Η Ρωσία αναμένεται να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των 19 σημείων, που έχουν διαμορφώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται η New York Post.

Παράλληλα, η Μόσχα φέρεται να παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με στόχο να συνεχιστεί η διπλωματική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ – κάτι που, όπως εκτιμά το δημοσίευμα, σημαίνει ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να τερματιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Από τα 28 στα 19 σημεία – Αντιδράσεις και νέες ισορροπίες

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για συμφωνία, μετά το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων που συνέταξε ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Το πρώτο κείμενο δέχτηκε έντονη διεθνή κριτική, οδηγώντας σε αναθεώρηση και μείωση των προτάσεων στα 19 σημεία, έπειτα από διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία την Κυριακή. Η νέα εκδοχή έχει ήδη γίνει αποδεκτή από το Κίεβο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές της New York Post, η Ρωσία δεν προτίθεται να συναινέσει ούτε στη μικρότερη εκδοχή, καθώς εμφανίζεται δυσαρεστημένη από το αρχικό πλαίσιο των 28 όρων.

Λαβρόφ: «Καμία στήριξη σε σχέδιο που αποκλίνει από το Άνκορατζ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέβασε τους τόνους την Τρίτη, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα δεν θα στηρίξει καμία πρόταση που απομακρύνεται από το αρχικό κείμενο των 28 σημείων.

Συνδέοντας το νέο αμερικανικό πλάνο με τις επαφές Τραμπ – Πούτιν στη σύνοδο του Άνκορατζ τον Αύγουστο, ο Λαβρόφ σημείωσε: «Μετά το Άνκορατζ θεωρήσαμε ότι οι κατανοήσεις είχαν ήδη αποτυπωθεί. Μεσολάβησε μεγάλη παύση και τώρα αυτή σπάει με την παρουσίαση του νέου εγγράφου».

Το Κρεμλίνο είχε χαιρετίσει το αρχικό σχέδιο ως πιθανό μονοπάτι προς την ειρήνη. Όπως ανέφερε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με τους Financial Times, αν παραβιαστεί «το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ», οι εξελίξεις «θα αλλάξουν ριζικά».

Δεν θέλει να φανεί ως η πλευρά που μπλοκάρει τη συμφωνία

Παρά τις έντονες ενστάσεις της, η New York Post σημειώνει ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να εμφανιστεί διεθνώς ως η πλευρά που απορρίπτει συνολικά την αμερικανική πρωτοβουλία, αφήνοντας περιθώρια για συνέχιση των συνομιλιών – έστω και χωρίς ουσιαστική σύγκλιση επί του παρόντος.