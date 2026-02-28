MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Ντουμπάι λόγω ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο τεχνητό νησί Palm Jumeirah, μια από τις πιο εμβληματικές και τουριστικές περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε μεγάλη λάμψη και έντονο κρότο, σκορπώντας ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους διαμένουν στα γύρω πολυτελή ξενοδοχεία και κατοικίες:

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Οι Aρχές έσπευσαν στο σημείο, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Ντουμπάι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μοσχάτο: Συνελήφθη 33χρονος με πιστόλι και χειροβομβίδα-ρέπλικα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τέμπη: Την Κυριακή το 2ο Τουρνουά Μνήμης “Παναγιώτης Μπουρνάζης” στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος για οικονομική καταστροφή: Ήσουν με μπουφάν μέσα στο σπίτι μου – Ήξερα ότι θα το έχανα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 54 λεπτά πριν

Ο Ηρακλής άλωσε την Καρδίτσα και επέστρεψε θριαμβευτικά στην Super League μετά από εννέα χρόνια

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Έξαλλο το Nemo με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision – Διέλυσε το τρόπαιο και το επέστρεψε στην EBU μέσα σε χαρτί υγείας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν – Εκρήξεις στη Τεχεράνη