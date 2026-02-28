Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου – Βίντεο

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Ντουμπάι λόγω ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο τεχνητό νησί Palm Jumeirah, μια από τις πιο εμβληματικές και τουριστικές περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε μεγάλη λάμψη και έντονο κρότο, σκορπώντας ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους διαμένουν στα γύρω πολυτελή ξενοδοχεία και κατοικίες:

BREAKING — Blast heard, fire and smoke rising from hotel on Dubai’s Palm



Video below sent to me by contact there. pic.twitter.com/M7xAjvAQaP February 28, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Οι Aρχές έσπευσαν στο σημείο, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.