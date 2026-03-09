Ντόναλντ Τραμπ: Πολύ νωρίς να μιλάμε για την κατάσχεση του πετρελαίου στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε σήμερα (09/03) πως είναι «πολύ νωρίς» να ανοίξει συζήτηση για κατάσχεση του πετρελαίου του Ιράν.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, την ώρα που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχε βάλει φωτιά στις αγορές.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο NBC είπε πως δεν θέλει να συζητήσει προς το παρόν αν θα επιθυμούσε οι ΗΠΑ να κατασχέσουν ιρανικό πετρέλαιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «σίγουρα ο κόσμος το συζητάει».

Ακόμη αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τον Ιανουάριο επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Πλέον η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, ενώ όπως έχει κάνει γνωστό οι ΗΠΑ έχουν ήδη λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

«Αν κοιτάξετε τη Βενεζουέλα. Κάποιοι το έχουν σκεφτεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε.

Η ανάληψη ελέγχου σε μέρος της ιρανικής πετρελαϊκής παραγωγής θα μπορούσε να κάνει ακόμη χειρότερες τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Και αυτό γιατί περίπου το 80% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου κατευθύνεται στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και βασικό γεωπολιτικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον.

Στην συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή του γιου του Αλί Χμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Νομίζω ότι έκαναν μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω αν θα έχει διάρκεια. Πιστεύω ότι έκαναν λάθος», τόνισε.