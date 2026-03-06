MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Περιμένουμε αντίποινα εντός των ΗΠΑ από το Ιράν, έχουμε προετοιμαστεί για αυτό

THESTIVAL TEAM

Λόγο για αντίποινα εντός των ΗΠΑ, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Time για τον πόλεμο που ξεκίνησε με τον σύμμαχό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά του Ιράν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν και να περιμένουν αντίποινα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «υποθέτω».

«Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε διαρκώς, έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», σχολίασε.

Μέχρι στιγμής, στον πόλεμο που μαίνεται για 6η ημέρα στη Μέση Ανατολή, έχουν σκοτωθεί 6 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Το Ιράν από την άλλη μετρά πάνω από 1.300 νεκρούς, στην πλειονότητά τους, άμαχοι.

Ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται σε ετοιμότητα υπό τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει ήδη με πλήγματα τις χώρες της ΕΕ στην περίπτωση που σιωπήσουν στον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν, ως απάντηση στις μαζικές επιθέσεις, έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πόλεμο διαρκείας ενώ το Ιράν δηλώνει πως είναι έτοιμο και έχει όλες τις δυνάμεις να αντέξει και να νικήσει τον πόλεμο.

