Ντόναλντ Τραμπ: Οι τιμές του πετρελαίου έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά την ανάγκη να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι «πολύ πιο σημαντική» για αυτόν από την ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, ως Πρόεδρος, αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα είναι να εμποδίσουμε μια αυτοκρατορία του κακού, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή, και ίσως ακόμη και ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

