Τραμπ: Δεν θα στείλω χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Περιμένουμε βοήθεια από την Ιαπωνία σε αντίθεση με το NATO

Τη συνδρομή της Ιαπωνίας στο Στενό του Ορμούζ τόνισε πως περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαϊτσι, προσθέτοντας πως δεν έχει πρόθεση να στείλει στρατεύματα στο Ιράν και ξεκαθαρίζοντας πως ζήτησε από το Ισραήλ να μην επιτεθεί ξανά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, μετά το χθεσινό πλήγμα στο South Pars.

Έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Τραμπ εξήρε αρχικά την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας για τη νίκη της στις εκλογές στη χώρα της, προσθέτοντας πως περιμένει από το Τόκιο να «κάνει βήμα προς τα εμπρός» αναφορικά με τη βοήθεια που έχει ζητήσει για το Στενό του Ορμούζ «σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

«Έχουμε 45.000 στρατιώτες στην Ιαπωνία, περιμένω να επιταχύνει στη βοήθειά της στη Μέση Ανατολή… μεταφέρει το 95% του πετρελαίου της από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν χρησιμοποιούμε εμείς τα Στενά, τα υπερασπιζόμαστε για όλους τους άλλους, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ευρώπη. Τώρα, η Βρετανία θέλει να στείλει αεροπλανοφόρο, τους είπα πως το ήθελα πριν τον πόλεμο. Δεν θέλουμε βοήθεια από κανέναν», πρόσθεσε.

We don’t use the Strait of Hormuz; we are defending it for everybody else.



«Όλες οι χώρες συμφωνούν μαζί μου πως το Ιράν είναι απειλή για όλο τον κόσμο. Έχουμε διαλύσει το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, την ηγεσία τους, οι στρατιώτες τους αυτομολούν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν στείλει στρατεύματα που θα εκτελέσουν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε πως δεν έχει πρόθεση να το κάνει, αλλά «αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα», χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «εκδρομή», που «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

«Έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή εκδρομή και να κάνω κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να κάνει», τόνισε.

Για το νησί Χαργκ, είπε πως «μπορούμε να το διαλύσουμε όποτε θέλουμε, αφήσαμε μόνο τους αγωγούς πετρελαίου», ενώ όταν ρωτήθηκε για το χθεσινό πλήγμα του Ισραήλ στο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν, είπε: «Τους είπα να μην το κάνουν άλλο, δεν μου αρέσει».

We can take out the island anytime we want—I call it the little island that sits there. It’s totally unprotected.



Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι μπορεί να ζητήσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση για το Πεντάγωνο, αποκαλώντας το «μικρό τίμημα» για να διασφαλίσει ότι ο στρατός διαθέτει ό,τι χρειάζεται για τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, σημείωσε ότι το αίτημα αυτό θα περιλαμβάνει περισσότερα από όσα απαιτούνται μόνο για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε υπάρξει ποτέ», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Είναι ένα μικρό τίμημα για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στην κορυφή».

Ο Τραμπ δεν ανέφερε συγκεκριμένα για ποιο σκοπό χρειάζεται το Πεντάγωνο τη χρηματοδότηση, λέγοντας μόνο ότι θέλει να διασφαλίσει ότι ο στρατός διαθέτει «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών». Παράλληλα, αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη όπλων, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση είναι «συνετή» στην κατανομή των δαπανών.

Από την πλευρά της, η Σανάε Τακαΐτσι τόνισε ότι η παγκόσμια οικονομία πρόκειται να υποστεί ένα «τεράστιο πλήγμα» λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. «Ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο εσύ, Ντόναλντ, μπορείς να επιτύχεις ειρήνη σε όλο τον κόσμο» είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί και γι’ αυτό εμείς, η Ιαπωνία, έχουμε απευθυνθεί και σε άλλους εταίρους στον κόσμο».

Τέλος, καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και τον αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ.