Ντμίτρι Μεντβέντεφ: Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά αν διακυβεύεται το μέλλον της Ρωσίας

Η Ρωσία δεν θέλει να συρθεί σε μια παγκόσμια σύρραξη ανέφερε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σημειώνοντας ωστόσο πως ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος.

«Αναμφίβολα τα πυρηνικά όπλα είναι επικίνδυνα. Αν πρόκειται όμως για το ίδιο το μέλλον της χώρας, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει» σημείωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ της Ρωσίας.

Ο Μεντβέντεφ εξήρε τον Τραμπ και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό στοιχείο την επανέναρξη των επαφών με την Ουάσινγκτον, ενώ είπε ότι η Δύση έχει επανειλημμένως αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Το όριο ανοχής στον πόνο μειώνεται», δήλωσε στο Reuters, το TASS και τον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύρραξη. Δεν είμαστε τρελοί. Το έχουμε πει εκατό φορές. Ποιός χρειάζεται μια παγκόσμια σύρραξη; Δυστυχώς όμως, μια παγκόσμια σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί», είπε ο ίδιος.

🚨Kremlin straight talk: Russia is ready to go nuclear



“If it comes down to the very fate of the country, no one should have any doubt that Russia will use it,” Dmitry Medvedev declared. pic.twitter.com/H4KqKxhOdB — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Η πρόταση ευρωπαϊκών δυνάμεων να αναπτυχθούν ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με τη Ρωσία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η συνθήκη ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, γνωστή ως New START, λήξει χωρίς να παραταθεί, τότε η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχήσει που οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις δεν θα έχουν περιορισμούς ίσως για πρώτη φορά μετά τα χρόνια του 1970.

«Δεν θέλω να πω ότι αυτό αυτομάτως δηλώνει μια καταστροφή και την έναρξη ενός πυρηνικού πολέμου, αλλά θα πρέπει να ανησυχήσει τους πάντες», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμφωνίες ελέγχου των πυρηνικών όπλων έχουν κρίσιμο ρόλο, όχι μόνο για τον περιορισμό του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών, αλλά και ως ένας τρόπος να διακριβώνονται οι προθέσεις και να διασφαλίζεται κάποιος βαθμός εμπιστοσύνης ανάμεσα στις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Για ποιου είδους εγγύηση μπορούμε να μιλάμε, αν στρατιωτικές δυνάμεις από εχθρικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναπτυχθούν στο έδαφος μιας τέτοιας χώρας», δήλωσε ο Μεντβέντεφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στα πρακτορεία Reuters και TASS και στον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα.

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει από το 2024 που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τους ανακοίνωσε σε ομιλία του στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μια συνέντευξη με πολλούς αποδέκτες

Μια γελοιογραφία στον τοίχο του δωματίου όπου δόθηκε η συνέντευξη δείχνει τον Μεντβέντεφ, έναν πρώην δικηγόρο που κατάγεται από τη γενέτειρα του Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη, να σημαδεύει με οπλοπολυβόλο Ευρωπαίους ηγέτες.

Αναφορικά με τους δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής απέναντι στη Γροιλανδία, ο Μεντβέντεφ σχολίασε ότι πρόκειται για ψευδείς “ιστορίες τρόμου” που έχουν κατασκευαστεί από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν την ίδια τη συμπεριφορά τους.

Οι Πούτιν και Τραμπ έχουν αμφότεροι αναφερθεί στους κινδύνους κλιμάκωσης στην Ουκρανία παρότι Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι η Μόσχα έχει επιδέξια παίξει το χαρτί της κλιμάκωσης για να αποτρέψει τους συμμάχους της Ουκρανίας από το να εμπλακούν έντονα στον πόλεμο.

“Λένε “σε καμία περίπτωση-αυτοί οι Ρώσοι τα σκαρφίζονται όλα” διαδίδουν ιστορίες τρόμου και δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα’”, δήλωσε ο Μεντβέντεφ προσθέτοντας ότι αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ”Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση” στην Ουκρανία δείχνει ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Ερωτηθείς για τις παγκόσμιες εξελίξεις τον Ιανουάριο, στη Βενεζουέλα, σχετικά με τη Γροιλανδία και αλλού, ο Μεντβέντεφ απάντησε ότι ήταν απλώς “υπερβολικές”.

Η αμερικανική “αρπαγή” του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σχολίασε ο Μεντβέντεφ, γκρέμισε τις διεθνείς σχέσεις και θα μπορούσε να θεωρηθεί από το Καράκας αιτία πολέμου.

“Αυτό που συνέβη στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο είναι προφανώς μια παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Διαλύει ολόκληρο το σύστημα των διεθνών σχέσεων, κατέληξε ο Μεντβέντεφ λέγοντας ότι αν μια ξένη δύναμη “άρπαζε” τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τότε οι ΗΠΑ θα το θεωρούσαν αυτό αιτία πολέμου.