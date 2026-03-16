Ντ. Τραμπ: Συζητάμε με το Ιράν αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

Τραμπ: «Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι έχει το «απόλυτο δικαίωμα» να επαναφέρει σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς του, μέρος των οποίων ακυρώθηκε έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προφανώς αναφερόμενος στις «έρευνες» για εμπορικά ζητήματα που έχει αρχίσει να διενεργεί η κυβέρνησή του και καθώς έχει προχωρήσει στην επιβολή γενικού τελωνειακού δασμού 10% με εκτελεστικό διάταγμα.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι άρχισε να διενεργεί σειρά ερευνών για εμπορικά ζητήματα, για να επαληθεύσει ενδεχόμενες παραλείψεις στον αγώνα εναντίον της καταναγκαστικής εργασίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε βάρος 60 κρατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Η τοποθέτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ έγινε μερικές ώρες αφού το Πεκίνο πίεσε τις ΗΠΑ να «διορθώσουν αμέσως τις εσφαλμένες ενέργειές (τους)» σε ό,τι αφορά το εμπόριο, ενώ διεξάγεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Οι έρευνες αυτές είναι ενέργεια «εντελώς μονομερής», «αυθαίρετη» και «μεροληπτική», αποκαλύπτουν πως ασκείται πολιτική «προστατευτισμού», τόνισε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Αξιωματούχοι των δυο πλευρών συναντήθηκαν το σαββατοκύριακο στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να επιλύσουν διμερείς διενέξεις για το εμπόριο που πυροδότησαν το 2025 πικρή σύγκρουση, προτού συμφωνηθεί ανακωχή τον Οκτώβριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την 20ή Φεβρουαρίου το σύνολο των τελωνειακών δασμών ευρείας εμβέλειας που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ, που αντιδρώντας υπέγραψε αμέσως εκτελεστικό διάταγμα με τον οποίο επιβλήθηκε γενικός δασμός 10%.

«Το δικαστήριο γνώριζε τη θέση μου, ήξερε πόσο πολύ ήθελα αυτή τη νίκη για τη χώρα μας, και παρ’ όλ’ αυτά αποφάσισε να χαρίσει, δυνητικά, τρισεκατομμύρια δολάρια σε χώρες και σε εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες», εξεμάνη ο κ. Τραμπ.

Οι νέες σινοαμερικανικές συνομιλίες υποτίθεται πως θα αποτελούσαν το πρελούδιο της επίσημης επίσκεψης που έχει αναγγείλει ότι θα κάνει στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ στα τέλη του Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου — ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Πεκίνο επισήμως μέχρι σήμερα.

Τραμπ για Κούβα: «Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία»

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία με την Κούβα εξέφρασε ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί πρώτα στις εξελίξεις με το Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Αβάνα αναμένεται να προχωρήσουν στη συνέχεια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα επιδιώκει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Aμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον δίνει προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «θα ασχοληθούμε με το Ιράν πριν από την Κούβα».

Παράλληλα επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών θα είναι άμεσες. «Νομίζω ότι κάτι θα γίνει με την Κούβα πολύ σύντομα», τόνισε.

Απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων

Η κυβέρνηση της Κούβας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα προχώρησε στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο διαχρονικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα παραμένουν εχθροί και ιδεολογικοί αντίπαλοι από την περίοδο του ψυχρού πολέμου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες μεταξύ τους.

Η ένταση και ο ενεργειακός αποκλεισμός

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις προς την Κούβα, είχε δηλώσει ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στη νήσο.

Η Αβάνα είχε διαψεύσει τότε ότι πραγματοποιούνταν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενη την «εξαιρετική απειλή» που, κατά την αμερικανική κυβέρνηση, συνιστά για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών η νήσος της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η Κούβα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντας, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών ιδιαίτερα ευαίσθητες για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ