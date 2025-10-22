Νόβακ Τζόκοβιτς: Έσβησαν με μαύρη μπογιά γκράφιτι του Σέρβου τενίστα στο Βελιγράδι – Δείτε βίντεο

Ο Νόλε, ο κορυφαίος κατά πολλούς τενίστας όλων των εποχών, δεν έχει πλέον καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Μάλιστα όταν αποφάσισε να μετακομίσει από το Μόντε Κάρλο δεν επέλεξε το Βελιγράδι αλλά την Αθήνα για τη διαμονή του.

Ακόμα το τουρνουά της ATP που «τρέχει» η οικογένειά του μεταφέρθηκε από το Βελιγράδι στην Αθήνα και πριν από λίγες ώρες παρουσιάστηκε και επίσημα.

Μετά από αυτά ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται έχει αποκτήσει εχθρούς στη χώρα του. Ένας από αυτούς αποφάσισε πως πρέπει να σβήσει το γκράφιτι του τενίστα που κοσμούσε μια γειτονιά του Βελιγραδίου.

Έριξε μαύρη μπογιά πάνω στο έργο που δείχνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon και το εξαφάνισε.

Ήταν έργο του καλλιτέχνη και ακτιβιστή Αντρέι Γιοσιφόφσκι, γνωστού ως «Ο Πιανίστας» και όταν ανακάλυψε τον βανδαλισμό ξέσπασε. «Φαντάσου αυτόν τον “πατριώτη” με πορτοκαλί μπουφάν και καπέλο, να στέκεται μπροστά στον Νόβακ και να ρίχνει μπογιά στο πρόσωπό του. Αυτή είναι η νεολαία μας σήμερα… Μην ανησυχείς, αδελφέ μου Νόβακ, η απάντηση θα έρθει στο φως της ημέρας», έγραψε σχετικά.