ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: Διασώθηκαν και οι 267 επιβαίνοντες μετά την προσάραξη οχηματαγωγού – 27 ελαφρά τραυματίες

|
THESTIVAL TEAM

Και οι 267 επιβαίνοντες σε ένα νοτιοκορεατικό επιβατηγό οχηματαγωγό που προσάραξε κοντά στο νοτιοδυτικό άκρο της κορεατικής χερσονήσου διασώθηκαν, σε ένα συμβάν που έφερε μνήμες από τη μεγάλη καταστροφή με οχηματαγωγό το 2014, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 300 άνθρωποι.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Νησί Ζεζού στο Μόκπο και σύμφωνα με την ακτοφυλακή έπεσε σε βραχώδες νησί κοντά στο Τζίντο. Οι αρχές της Νότιας Κορέας επιστράτευσαν όλα τα μέσα στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν από το πλοίο, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή, και 27 υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Οι περισσότεροι θα μεταφερθούν στην παράκτια πόλη Μόκπο, ενώ 21 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο.

Ένα λάθος του καπετάνιου ή ενός αξιωματικού πλοήγησης ενδέχεται να προκάλεσε το ατύχημα, αλλά η ακτοφυλακή θα διεξάγει ενδελεχή έρευνα, δήλωσε ο Γενικός Επίτροπος της οργάνωσης Κιμ Γιονγκ-τζιν.

Ο πρόεδρος Λι Τζάε-Μιούνγκ, ο οποίος ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, διέταξε να δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες της επιχείρησης διάσωσης μόλις αυτή ολοκληρωθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η περιοχή που συνέβη το ατύχημα βρίσκεται κοντά στον τόπο του ναυαγίου του φέρι Sewol το 2014, κατά το οποίο 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα θύματα ήταν κυρίως μαθητές σχολείου που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νότια Κορέα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

