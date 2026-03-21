Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 άλλοι τραυματίστηκαν στη Νότια Κορέα αργά χθες (20.03.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο λόγος της τραγωδίας είναι φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Ντετζόν.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας, περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Το εργοστάσιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Ορισμένοι πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

A major fire broke out at a car parts plant in South Korea, leaving 50 people injured, 35 of them with serious injuries, the Yonhap news agency reported.



Video: TASS/AZ Intel/Х pic.twitter.com/qlAhzo0iMn — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 20, 2026