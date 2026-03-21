MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 άλλοι τραυματίστηκαν στη Νότια Κορέα αργά χθες (20.03.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο λόγος της τραγωδίας είναι φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Ντετζόν.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας, περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Το εργοστάσιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Ορισμένοι πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

