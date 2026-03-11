MENOY

Νορβηγία: Η αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους για τη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ

THESTIVAL TEAM

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους μετά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο.

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί από έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας αλλά όχι τραυματισμούς, είχαν αναφέρει οι νορβηγικές αρχές.

«Είναι ύποπτοι για τρομοκρατική βομβιστική επίθεση», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της αστυνομίας Κρίστιαν Χάλτο.

Οι φωτογραφίας ενός εκ των υπόπτων που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία τη Δευτέρα δείχνουν ένα άτομο με κουκούλα, του οποίου το πρόσωπο δεν είναι ορατό, να φοράει σκούρα ρούχα και να κρατάει μια τσάντα ή σακίδιο πλάτης.

