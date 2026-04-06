Νορβηγία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μετά από χιονοστιβάδα στη

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Νεκροί είναι ένας άνδρας (περίπου 30 ετών) και μια γυναίκα (περίπου 20 ετών), σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα) κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν Σουηδός. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών.

Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για σήμερα πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.