Νικολά Σαρκοζί: Απορρίφθηκε η έφεσή του για την υπόθεση Bygmalion – Οριστική η καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του 2012

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, απορρίπτοντας την τελευταία του του έφεση και καθιστώντας την απόφαση οριστική.

Η απόφαση επιβεβαιώνει την ποινή ενός έτους φυλάκισης, από την οποία οι έξι μήνες είναι με αναστολή. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η ποινή μπορεί να εκτιθεί κατ’ οίκον, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ή με άλλους περιοριστικούς όρους που θα οριστούν από δικαστή.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί το 2021 και αργότερα από εφετείο το 2024 επειδή υπερέβη σχεδόν στο διπλάσιο το ανώτατο νόμιμο όριο δαπανών -22,5 εκατ. ευρώ- στην αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί, την οποία τελικά έχασε από τον σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ.

Η σημερινή απόφαση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Λα Σαντέ.

