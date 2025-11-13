Νικολά Σαρκοζί: Από 16 Μαρτίου έως 3 Ιουνίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Ο Νικολά Σαρκοζί θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης, με τη δίκη να ορίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα (10/11) και επέστρεψε στο σπίτι του και στη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού -μετά από 20 μέρες στη φυλακή Λα Σαντέ.

Τέλος, ο ίδιος θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση.