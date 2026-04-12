Νιγηρία: Πάνω από 100 οι νεκροί μετά από αεροπορικό πλήγμα σε αγορά, που έγινε “κατά λάθος”

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Μια μεγάλη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βορειοανατολική Νιγηρία, όταν αεροπορικό πλήγμα του στρατού, που στόχευε τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ, κατέληξε να πλήξει αγορά γεμάτη κόσμο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και τοπικά μέσα, περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Ζίλι, στην πολιτεία Γιόμπε, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Μπόρνο της Νιγηρίας, που αποτελεί βασικό επίκεντρο της τζιχαντιστικής δράσης τα τελευταία χρόνια το Μεγάλο Σάββατο (11/4). Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για «λάθος χτύπημα» του στρατού, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη.

Μαρτυρίες από κατοίκους και διασώστες περιγράφουν σκηνές χάους, με τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία σε κοντινές πόλεις, όπως η Γκεϊντάμ και η Μαϊντουγκούρι. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ο αριθμός των θυμάτων ίσως είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς πολλά νοσοκομεία δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών.

Η αγορά που χτυπήθηκε φέρεται να ελεγχόταν από τη Μπόκο Χαράμ, η οποία επέβαλλε φόρους στους εμπόρους και διατηρούσε παρουσία στην περιοχή. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποτέλεσε στόχο της επιχείρησης, ωστόσο η παρουσία αμάχων οδήγησε σε βαριές απώλειες.

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει εδώ και περίπου 15 χρόνια μια αιματηρή εξέγερση τζιχαντιστικών οργανώσεων, όπως η Μπόκο Χαράμ και η ISWAP. Ο στρατός πραγματοποιεί συχνά αεροπορικές επιδρομές, όμως έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με θύματα αμάχους, κάτι που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ακρίβεια των πληροφοριών και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα προβλήματα στις πληροφορίες και η έλλειψη σωστού συντονισμού μεταξύ στρατού και άλλων δυνάμεων αυξάνουν τον κίνδυνο τέτοιων λαθών. Μέχρι στιγμής, ο νιγηριανός στρατός δεν έχει δώσει επίσημη απάντηση για το περιστατικό, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν πλήρη διερεύνηση.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Γιόμπε επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι στρατιωτικό πλήγμα της Νιγηρίας στόχευσε προπύργιο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ στην περιοχή και ότι «ορισμένοι άνθρωποι… που είχαν πάει στην εβδομαδιαία αγορά της Ζίλι επηρεάστηκαν».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

