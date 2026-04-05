MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: Ο στρατός λέει ότι διέσωσε 31 απαχθέντες μετά από επίθεση ενόπλων σε μια εκκλησία

|
THESTIVAL TEAM

Ο στρατός της Νιγηρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διέσωσε 31 πολίτες που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης σε εκκλησία στην Πολιτεία Καντούνα, στα βορειοδυτικά, όπου σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Ο στρατός ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για το Πάσχα στο χωριό Αρίκο, στην περιφέρεια Κάτσια. Στρατιώτες καταδιώκουν τους δράστες, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας για την Πολιτεία της Καντούνα, Κάλεμπ Μαάτζι, είπε ότι έγιναν επιθέσεις σε δύο εκκλησίες του Αρίκο και ότι οι νεκροί είναι συνολικά επτά ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των απαχθέντων.

Η βορειοδυτική Νιγηρία είναι μια περιοχή που μαστίζεται από βίαια εγκλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι συχνές οι μαζικές απαγωγές για λύτρα και οι επιδρομές στα χωριά, από ένοπλες οργανώσεις που δρουν από τα κρησφύγετά τους στο δάσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

