Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων σε Γάζα, Συρία και Λίβανο.

«Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι το Ιράν είχε επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας πως η επένδυση αυτή «εξανεμίστηκε».

Σημείωσε επίσης πως το Ισραήλ σφυρηλατεί «νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. «Σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτές τις σημαντικές συμφωνίες», είπε.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτά τα σχόλια σε τηλεοπτικό μήνυμα, την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, λίγες ώρες αφότου ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυσε πως η Τεχεράνη επιθυμεί να «βάλει τέλος στον πόλεμο» όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη των επιθέσεων» εναντίον της χώρας του.

