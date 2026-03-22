Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι είναι ώρα οι ηγέτες άλλων χωρών να ενωθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη κλιμακώνεται.

Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν: «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».

Η έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή.