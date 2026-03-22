Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι είναι ώρα οι ηγέτες άλλων χωρών να ενωθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη κλιμακώνεται.

Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν: «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».

Η έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

ΕΒΕΘ: “Size Matters” – Σε δύο ταχύτητες η ελληνική επιχειρηματικότητα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ήβη Αδάμου: Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά θέλει και αλητεία, έχω περάσει πολύ δύσκολα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του γνωστού TikToker για το κύκλωμα με τα αναβολικά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΧΑΛΑΡΑ 13 ώρες πριν

Οδηγός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε στα καθίσματα του Μετρό και των λεωφορείων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας