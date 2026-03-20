MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Σάλος για το “ο Ιησούς δεν έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Τζένγκις Χαν”, διευκρίνισε ότι “δεν ήθελα να προσβάλω τον Χριστό”

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργός
|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση με την οποία έδωσε διευκρινίσεις για όσα είπε για τον Ιησού Χριστό το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για τον πόλεμο στο Ιράν εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Αφορμή αποτέλεσε η φράση του πρωθυπουργού του Ισραήλ ότι «δεν αρκεί να είσαι ηθικός και δίκαιος. Ένας από τους ιστορικούς που θαυμάζω ο Γουίλ Ντουράντ έγραψε σε βιβλίο του ότι “η ιστορία αποδεικνύει ότι δυστυχώς ο Ιησούς Χριστός δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκινς Χαν. Αν είσαι αρκετά ισχυρός, ανηλεής και δυνατός, το κακό θα κερδίσει το καλό. Η επιθετικότητα θα υπερισχύσει της μετριοπάθειας»


Στην ανάρτησή του ο Νετανιάχου κάνει λόγο για »«fake news όσον αφορά τη στάση μου απέναντι στου Χριστιανούς που είναι προστατευμένοι και ζουν καλά στο Ισραήλ. Το ξεκαθαρίζω: Δεν υποτίμησαν τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα επικαλέστηκα τον μεγάλο ιστορικό Γουίλ Ντουράντ έναν ένθερμος θαυμαστή του Ιησού Χριστού, ο οποίος υποστήριξε ότι η ηθική από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την επιβίωση. Ένας ηθικά ανώτερος πολιτισμός μπορεί παρ’ όλα αυτά να καταρρεύσει απέναντι σε έναν αδίστακτο εχθρό, αν δεν έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

«Δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Μεταξύ εκείνων που επέκριναν τον Νετανιάχου ήταν ο Μάριο Ναουφάλ, επιχειρηματίας με έδρα το Ντουμπάι και μεγάλη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο X.

«Φίλε… αυτό δεν είναι κάτι για να καυχιέσαι, είναι ένα τεράστιο φάουλ», σχολίασε. «Το Ισραήλ ήδη δίνει μάχη για την εικόνα του παγκοσμίως, και ο πρωθυπουργός αποφασίζει να πετάξει το “η ισχύς καθορίζει το δίκαιο, ποιος ο Ιησούς;” στη μέση όλου αυτού».

Πηγή: protothema.gr

