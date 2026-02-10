MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου πριν από τη συνάντηση με Τραμπ: “Θα παρουσιάσω τις θέσεις μας για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν”

Φωτογραφίες: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την πτήση του προς την Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να μεταφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο τη θέση του Ισραήλ σχετικά με τις πυρηνικές συνομιλίες των ΗΠΑ με την Τεχεράνη.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο την προσέγγισή μας σχετικά με τις αρχές μας στις διαπραγματεύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, οι αρχές αυτές δεν αφορούν μόνο το Ισραήλ, αλλά κάθε χώρα παγκοσμίως «που επιδιώκει ειρήνη και ασφάλεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνάντηση των δύο ηγετών θα τεθεί προς συζήτηση «μια σειρά θεμάτων», μεταξύ των οποίων και η κατάσταση στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι οι επανειλημμένες συναντήσεις του με τον Τραμπ αποτελούν απόδειξη της «μοναδικής εγγύτητας» που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τη δική του προσωπική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

