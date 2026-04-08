Νετανιάχου: Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ – Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτεύχθηκε «σε πλήρη συνεργασία» με το Ισραήλ και ότι η χώρα «δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι «το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη χώρα, είτε μέσω μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας είτε μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών ενεργειών».

«Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος. Έχουμε ακόμα στόχους να επιτύχουμε, είτε μέσω συμφωνίας είτε συνεχίζοντας τις μάχες», σημείωσε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ θα «συνεχίσει να επιτίθεται».

Το Ισραήλ «είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις μάχες ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη», προειδοποίησε.

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ», δήλωσε ακόμη ο Νετανιάχου. Ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ χτύπησε το πυραυλικό πρόγραμμα και τους πυρηνικούς στόχους του Ιράν, θέτοντας το Ιράν χρόνια πίσω.

Ολόκληρη η δήλωση Νετανιάχου:

«Πολίτες του Ισραήλ, θέλω να σας ευχαριστήσω, υπέροχο λαέ μας.

Ενώ εσείς δείξατε αντοχή μένοντας στα καταφύγια και τους χώρους ασφαλείας, μαζί καταφέραμε τεράστια επιτεύγματα: οι μαχητές μας στο μέτωπο και εσείς στο εσωτερικό μέτωπο.

Πάνω απ’ όλα όμως, θα ήθελα να σκύψω το κεφάλι στη μνήμη των αγαπημένων μας που έπεσαν σε αυτή την εκστρατεία.

Θα ήθελα να αγκαλιάσω τις οικογένειες των θυμάτων και, εκ μέρους όλων σας, να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αγαπημένους μας.

Αδελφοί και αδελφές μου, το Κράτος του Ισραήλ έχει επιτύχει τεράστια επιτεύγματα, επιτεύγματα που μέχρι πρόσφατα δεν φαίνονταν ρεαλιστικά.

Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ, και το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Αυτή είναι η ουσία αυτής της εκστρατείας, μέχρι αυτή τη στιγμή.

Και θέλω να διευκρινίσω: Έχουμε ακόμα στόχους να εκπληρώσουμε, και θα τους επιτύχουμε είτε μέσω συμφωνίας είτε με την επανάληψη των εχθροπραξιών.

Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη μάχη όποτε χρειαστεί. Το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη.

Όπως γνωρίζετε, απόψε τέθηκε σε ισχύ μια προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σε πλήρη συντονισμό με το Ισραήλ. Όχι, δεν μας αιφνιδίασαν την τελευταία στιγμή. Τώρα, θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν είναι το τέλος της εκστρατείας. Πρόκειται για έναν ενδιάμεσο σταθμό στην πορεία προς την επίτευξη όλων των στόχων μας.

Το Ιράν εισέρχεται στις διαπραγματεύσεις ταλαιπωρημένο και πιο αδύναμο από ποτέ. Έχει δεσμευτεί να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, αφού παραιτήθηκε από όλες τις προϋποθέσεις του.

Παραιτήθηκε από την άρση των κυρώσεων, τη λήψη αποζημιώσεων, τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, καθώς και από την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.

Ενώ το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ, το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ.

Πριν από έξι εβδομάδες, για πρώτη φορά στην ιστορία, πολεμήσαμε πλάι-πλάι με τον φίλο μου, τον Πρόεδρο Τραμπ, και τον μεγάλο μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ξεκινήσαμε μια ιστορική επιχείρηση, τη μεγαλύτερη που έχει βιώσει ποτέ η Μέση Ανατολή. Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ.

Μια τέτοια συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ ενάντια στον μεγαλύτερο εχθρό μας δεν έχει επίσης υπάρξει ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ. Και ναι, μπορώ να καθησυχάσω όσους ανησυχούν για τη σχέση μεταξύ εμού και του Προέδρου Τραμπ. Όπως είπε ο ίδιος: «Είσαι υπέροχος». Μιλάμε κάθε μέρα, και χαμογελάμε όταν ακούμε αυτές τις εκτιμήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος επιλέγει να αγνοήσει τη δύναμη αυτής της συνεργασίας, απλώς αγνοεί την αλήθεια.

Όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, η εκτίμηση για το Ισραήλ ως σύμμαχο στο πεδίο της μάχης, η εκτίμηση για τον ηρωισμό, το θάρρος και τις ικανότητές μας, αυτή η εκτίμηση βρίσκεται σε άνοδο.

Πρόεδρε Τραμπ, φίλε μου Ντόναλντ, θέλω να σε ευχαριστήσω για την ηγεσία σου και τη φιλία σου. Η βαθιά φιλία μεταξύ μας, η βαθιά φιλία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλάζει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής.

Βγήκαμε μαζί για να εξαλείψουμε μια υπαρξιακή απειλή που βάραινε πάνω από το Κράτος του Ισραήλ και ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο, και εκτελούμε αυτή την αποστολή. Την εκτελούμε βήμα προς βήμα, στόχο μετά στόχο.

Αν δεν είχαμε ξεκινήσει την Επιχείρηση «Rising Lion» και, στη συνέχεια, αν δεν είχαμε ξεκινήσει την Επιχείρηση «Roaring Lion», το Ιράν θα είχε από καιρό πυρηνικά όπλα και θα διέθετε πολλές χιλιάδες πυραύλους για να καταστρέψει το Ισραήλ και να απειλήσει την ύπαρξη όλων μας.

Έχουμε απομακρύνει αυτή τη διπλή υπαρξιακή απειλή από πάνω από τα κεφάλια μας. Έχουμε εκτροχιάσει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν κατά πολλά χρόνια. Έχουμε κλονίσει τα θεμέλιά του. Το έχουμε συντρίψει.

Τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα:

Καταστρέψαμε τον μηχανισμό παραγωγής πυραύλων του Ιράν. Δεν καταστρέψαμε μόνο τους υπάρχοντες πυραύλους, αλλά και τα εργοστάσια που τους κατασκευάζουν. Οι Ιρανοί εκτοξεύουν ό,τι έχει απομείνει στο οπλοστάσιό τους, και αυτό αδειάζει. Όμως δεν κατασκευάζουν νέους πυραύλους.

Έχουμε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καταστρέψαμε πολλές πυρηνικές υποδομές, εγκαταστάσεις φυγοκέντρησης, και κάτι ακόμα: εξοντώσαμε περισσότερους πυρηνικούς επιστήμονες, μαζί με εκείνους που εξοντώσαμε κατά την Επιχείρηση Rising Lion.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο υλικό που εξακολουθεί να υπάρχει στο Ιράν: Όπως δήλωσαν σήμερα ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, όλο το εμπλουτισμένο υλικό θα φύγει από το Ιράν. Είτε θα φύγει κατόπιν συμφωνίας, είτε θα φύγει με την επανάληψη των εχθροπραξιών. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα.

Έχουμε καταστρέψει τη μηχανή παραγωγής χρημάτων και τη μηχανή παραγωγής όπλων των Φρουρών της Επανάστασης. Καταστρέψαμε χαλυβουργεία, πετροχημικά εργοστάσια, εργοστάσια κατασκευής όπλων, γέφυρες και σιδηροδρόμους για τη μεταφορά δυνάμεων και όπλων.

Καταστρέψαμε στρατιωτικές υποδομές: το ιρανικό ναυτικό, δεκάδες αεροσκάφη, βάσεις πυραύλων και στρατηγικά αρχηγεία.

Προκαλέσαμε σοβαρές ζημιές στον μηχανισμό καταπίεσης του καθεστώτος. Εξοντώσαμε χιλιάδες πράκτορές του και αποδείξαμε ότι μπορούμε να τους εντοπίσουμε οπουδήποτε. Δεν έχουν πού να κρυφτούν.

Εξοντώσαμε ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος, από τον τύραννο Χαμενεΐ έως τα ανώτατα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπασίτζ.

Ως αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας και της δύναμης του Ισραήλ, δύναμης και αποφασιστικότητας που βλέπουν όλοι στη Μέση Ανατολή, δημιουργούμε νέες συμμαχίες με χώρες της περιοχής.

Επέμεινα ώστε η προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν να μην περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ. Και συνεχίζουμε να τους χτυπάμε με δύναμη.

Σήμερα καταφέραμε στη Χεζμπολάχ το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει υποστεί από την εποχή των βομβητών. Επιτεθήκαμε σε 100 στόχους μέσα σε 10 λεπτά, σε σημεία που η Χεζμπολάχ ήταν σίγουρη ότι ήταν απρόσβλητα.

Υπέροχοι κάτοικοι του Βορρά, είμαστε αποφασισμένοι να σας επαναφέρουμε την ασφάλεια. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες βαθιάς ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας, στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπου ελέγχουμε περισσότερο από το μισό της Λωρίδας και στραγγαλίζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές.

Πολίτες του Ισραήλ, όποιος προσπαθεί να αγνοήσει αυτά τα μνημειώδη επιτεύγματα, τα μνημειώδη επιτεύγματα του Κράτους του Ισραήλ και των στρατιωτών του IDF, όποιος προσπαθεί να τα υποβαθμίσει, είτε δεν ξέρει τι λέει, είτε μιλάει εξ ονόματος ξένων συμφερόντων.

Γιατί η αλήθεια είναι απλή: Όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή του Πολέμου της Λύτρωσης, έχουμε αλλάξει δραματικά το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής προς όφελος του Ισραήλ, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Επειδή είμαστε η πλευρά που παίρνει την πρωτοβουλία, είμαστε η πλευρά που πολεμά, και με τη βοήθεια του Θεού, είμαστε η πλευρά που κερδίζει».