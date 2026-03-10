MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου για Ιράν: Σπάμε τα κόκκαλα του καθεστώτος και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκκαλα» του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι «ακόμη δεν έχει τελειώσει».

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα -και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», πρόσθεσε.

Ιράν Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλει στρατιωτική ισχύ με δυναμισμό στο πλαίσιο της νέας διεθνούς τάξης

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ερντογάν για Μέση Ανατολή: Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν εξαπλωθεί περαιτέρω

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης για Χαρά Τσιώλη: “Με βρίζει και με προσβάλλει” – “Κάνω σάτιρα” απαντάει η ηθοποιός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Πάφου – Τον υποδέχτηκε ο Χριστοδουλίδης

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Όταν είδα το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου έπαθα σοκ, ανέβηκε μόνο του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Παπαγεωργίου για ανάπλαση ΔΕΘ και δημοψήφισμα: Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από μεγάλα έργα, όχι από νέους κύκλους καθυστερήσεων