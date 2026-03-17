Νετανιάχου: Εξοντώσαμε τον Λαριτζανί και τον αρχηγό της Μπασίζ, δίνουμε στον λαό την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε στοχευμένη επίθεση υψηλού επιπέδου εντός του Ιράν, ισχυριζόμενος την εξόντωση του ανώτερου στελέχους Αλί Λαριτζανί μαζί με τον διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ «υπονομεύει αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσει στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει».

Σε προηχογραφημένο βίντεο, ο Νετανιάχου περιέγραψε τον Λαριτζανί ως «τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης – αυτή τη συμμορία των κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνούν το Ιράν». Είπε ότι ο διοικητής των Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, ήταν «μεταξύ των βοηθών τους, που έσπερναν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων σε όλο το Ιράν εναντίον του ίδιου του πληθυσμού τους».

Στη δημόσια δήλωσή του, ο Νετανιάχου περιέγραψε την επιχείρηση ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά του ιρανικού καθεστώτος και του μηχανισμού ασφαλείας του.

Netanyahu: “We are undermining the Ayatollah regime in hopes of giving people the opportunity to overthrow it”



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις εντός του Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν αεροπορική δραστηριότητα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τόνισε ότι η εκστρατεία δεν θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία μακροπρόθεσμα.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε επίσης στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων συζητήσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ υποστηρίζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον Κόλπο μέσω ενός συνδυασμού «έμμεσων επιθέσεων» που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πίεση στο Ιράν, καθώς και πιο άμεσων στρατιωτικών ενεργειών.

Προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι σχεδιάζονται «πολλές ακόμη εκπλήξεις», σηματοδοτώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες επιχειρήσεις. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να βασίζεται τόσο στη στρατηγική όσο και στην απρόβλεπτη κατάσταση στην εκστρατεία του.