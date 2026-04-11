MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν, υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει, αλλά μπορούμε ήδη να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε ιστορικά επιτεύγματα», ανέφερε απόψε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα προς τους ισραηλινούς πολίτες.

Έχοντας πίσω του έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με τον ιρανικό άξονα επισημασμένο με κόκκινο, ο Νετανιάχου λέει ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν και τελικά εμείς τους στραγγαλίζουμε».

«Τους χτυπήσαμε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μυστικών επιχειρήσεων για την αναβολή τους και της ενημέρωσης του κόσμου για τον κίνδυνο. «Αλλά ο κόσμος δεν άκουγε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» χτυπώντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

