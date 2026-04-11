Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν, υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε – Δείτε βίντεο

Η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει, αλλά μπορούμε ήδη να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε ιστορικά επιτεύγματα», ανέφερε απόψε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα προς τους ισραηλινούς πολίτες.

Έχοντας πίσω του έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με τον ιρανικό άξονα επισημασμένο με κόκκινο, ο Νετανιάχου λέει ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν και τελικά εμείς τους στραγγαλίζουμε».

«Τους χτυπήσαμε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», πρόσθεσε.

צפו: ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת. https://t.co/YvCAKnhv6O — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 11, 2026

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μυστικών επιχειρήσεων για την αναβολή τους και της ενημέρωσης του κόσμου για τον κίνδυνο. «Αλλά ο κόσμος δεν άκουγε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» χτυπώντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.